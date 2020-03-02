世界棒壘球總會(WBSC)突然宣布，原訂4月1到5日在台灣台中、斗六舉辦的奧運棒球最終資格賽(6搶1)，受到新冠肺炎疫情影響，確定延到6月17到21日舉辦，這也代表中華職棒今年開幕戰，也確定要延到3月28日才會舉行。

WBC東京奧運最終資格賽(6搶1)原定4月初登場，但世界棒壘球總會今天在官網發文表示，在經過醫學和政府相關單位協商後在考量球員、工作人員以及觀眾的安全健康，決定將賽事延遲至6月中進行。

目前取得東京奧運棒球項目參賽資格的有地主日本、歐洲區代表以色列、亞洲區代表韓國以及美洲區代表墨西哥，即將在3月22日於美國亞歷桑納舉行的美洲資格賽冠軍可獲得一張奧運門票，美洲區資格賽第二和第三名將與中華、大陸、澳洲、荷蘭在6搶1的資格賽爭奪最後一張東奧入場券。

至於中華職棒聯盟上周就已開會決議，假如6搶1確定延賽，中職開幕戰日期將從原本的3月14日，延後兩周到3月28日，如今隨著世界棒壘球總會正式宣布6搶1延期，中職聯盟預計在這額外多出的兩周時間內，增加幾場官辦熱身賽因應。

(中時 )