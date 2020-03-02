前「女F4」成員劉樂妍這些年赴陸發展，已經將事業重心、生活甚至寵物都搬去對岸，平常也常公開讚揚祖國，不時批評家鄉台灣，被封為「女版黃安」，而曾說過絕不放棄台灣健保的她，日前突發文表示，自己已申請成為中國大陸器捐機構的捐獻者。

劉樂妍多次公開表示自己「喜歡中國共產黨，我喜歡當個中國人」，未來必定嫁到大陸，而這樣的她，卻不願割捨自己經常批評的家鄉台灣，公開表示不會放棄台灣籍和健保卡，理由是「永遠噁心那些台獨，我要當他們背上的那根刺，喉嚨里永遠咳不出來的那口痰」。

而去年8月，她也「身體力行」，在社群po文表示自己回來台灣爽用健保，卯起來掛號看門診，幾乎每一個科別都走過一次，引發台灣民眾反彈，2月27日，劉樂妍突然在微博曬出器捐志願登記卡，寫下：「我已成為中國器官移植發展基金會施予受器官捐贈志願登記第807361位捐獻者」，被大陸網友讚爆，直呼她是「中國人的驕傲」。

(中時電子報)