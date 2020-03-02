蕭姓男子2日清晨駕駛小客車，載友人行經蘆竹區南竹路二段往大竹方向時，疑因深夜駕車精神不濟，自撞對向號誌燈桿，強烈撞擊燈桿攔腰折斷，2人受困車內、當場昏迷，消防員獲報到場緊急將2人救出送醫，所幸並無生命危險，但友人腳部開放性骨折，是否酒駕仍待醫院檢驗報告出爐，肇事原因待警方調查。
22歲蕭姓男子2日清晨駕車搭載男性友人，近4點半行經蘆竹區南竹路與南昌路口時，疑因精神不濟，失控撞上對向號誌燈桿，強烈撞擊燈桿應聲斷裂，地基也被鏟起，轎車更是車頭凹陷嚴重變形，2男受困車內。
消防員獲報到場，車頭已嚴重變形，使用電動破壞器材協助受困的2男脫困，但2人救出時都已陷入昏迷，蕭姓駕駛左眼皮撕裂傷、左肩及左鎖骨擦傷送往敏盛醫院，另名男乘客膝蓋開放性骨折、左眼腫脹送往長庚醫院。
蘆竹警方指出，2人血液酒精濃度目前尚待醫院檢驗報告，至於肇事原因現正由蘆竹交通分隊調查中。蘆竹分局也呼籲各位駕駛朋友，勿疲勞駕駛，十次車禍九次快，請遵守交通法令規定，不要超速行駛。
(中時 )
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