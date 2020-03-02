台北市政府的LOGO都被冒用散布假訊息！市長柯文哲感染新冠肺炎送醫的不實消息，北市刑警大隊立即清查來源，發現都是利用大陸網紅直播主「孫笑川」的英譯名稱，警方認定是來自大陸或境外申請的1次性帳號，並呼籲民眾切勿以身試法，轉傳不實訊息將會觸法。

北市刑警大隊表示，昨在網路上流傳一則「市長柯文哲因疑似感染新冠病毒COVID-19，而取消原下午行程，目前正在醫院就醫病情穩定」。上面還印有台北市政府LOGO的公告。

警方表示，不實的訊息在臉書上廣為流傳，散布者都以「孫笑川」名義，而孫則是大陸網路直播紅人，網友利用音譯「Xiaochuan Sun」申請帳號，再惡意散布不實消息，故意捉弄直播主，但實則與他無關，散布者均來自境外所申請的1次性帳號，藉以散布假消息混淆視聽。

警方呼籲，民眾若未經查證任意散播疫情謠言，足生損害於公眾或他人者，依日前公布之「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

(中時 )