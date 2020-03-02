LINE MOBILE祭499雙飽、LINE Point每月回饋8％ 13:382020/03/02 工商 林淑惠 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對3月8日檔期，LINE MOBILE推出8％高額回饋的快閃方案，申辦299／399／499任一方案，連續12個月每月享LINE Point 8%回饋。 以499資費為例，每月8% LINE POINTS回饋等於每月459元，不限速上網吃到飽、網內免費，網外市話100分鐘。 (工商 ) #LINE #回饋 #每月 #MOBILE #Point 也許您會感興趣 推薦閱讀 兆豐銀行推網購刷卡最高10％回饋 19:312020/02/27 財經 LINE官方帳號改收費機制 蔡總統也跳槽Telegram 12:442020/02/28 科技 這樣也要騙？ 日新冠、電腦病毒齊發 04:102020/03/02 產業．科技 兆豐網購刷卡 最高回饋10％ 04:102020/03/02 產業特刊 調高回饋率電子支付戰國時代 04:102020/03/02 財經焦點 電支卡位戰 刷哪張才划算 學問大 04:102020/03/02 財經焦點 祭25％回饋 台灣Pay走自己的路 04:102020/03/02 財經焦點 《百貨股》統一超具防禦性，外資喊加碼 11:092020/03/02 財經 《國際金融》LINE旗下數位貨幣交易所BITFRONT，美國上線 11:422020/03/02 財經 LINE旗下數位貨幣交易所BITFRONT於美國正式上線 12:112020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 死多頭小心了！A神警告散戶逃命時機 - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 近翻倍！40家、逾1,600人通報實施無薪假 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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