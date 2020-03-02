針對3月8日檔期，LINE MOBILE推出8％高額回饋的快閃方案，申辦299／399／499任一方案，連續12個月每月享LINE Point 8%回饋。

以499資費為例，每月8% LINE POINTS回饋等於每月459元，不限速上網吃到飽、網內免費，網外市話100分鐘。

(工商 )

#LINE #回饋 #每月 #MOBILE #Point