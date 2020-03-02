美國周日（1日）證實第二起新冠肺炎死亡案例。此外，紐約曼哈頓出現確診首例。

根據華盛頓州金郡（King County）公共衛生機關證實，1名年約70多歲的男性患者已經病逝，他原在華盛頓州的EvergreenHealth醫院住院。美國第一起新冠肺炎死亡病例也是在金郡。

截至周日下午為止，金郡又新增3位確診病患，這3人目前都病危。

此外，紐約市周日晚間也通報第一個確診案例，1位婦女近期曾赴伊朗返國，目前已在曼哈頓的家中隔離。

(工商 )