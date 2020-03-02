孫淑媚、澎恰恰2日主持八大《樂來越好聽》，近日新冠肺炎疫情拉警報，孫淑媚坦言為了防疫，自己一工作在外頭直接不上廁所，最高紀錄憋7小時，「我會拿很大瓶的酒精跟次氯酸水狂噴手機，出門的時候會戴口罩，盡量手都不碰東西。」她透露2月至今，春酒等活動演出已取消5、6場。

孫淑媚表示自己在外頭為了不上廁所少喝水，「自從有疫情開始，才開始憋尿，不過通常也很難找到廁所。」她笑稱自己家離工作地很近，距離只有十幾分鐘，有機會她也會在工作空檔跑回家裡上廁所，但她也強調，「但一般人還是不要這麼做，想上廁所，出來外面還是要去上。」

孫淑媚在節目裡有許多演出橋段，導演一開始不看好，覺得沒有綜藝效果，但沒想到她越演越好，甚至連工作人員都落淚，她回憶演出前的緊張表示，「雖然演出前心裡不會有障礙，但台詞經常跟劇本無關，真的也是挑戰，當下要很專心，平常也要觀察各行各業。」

(中時 )