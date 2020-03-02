中鋼(2002)第二季內銷盤價止跌開小高盤，並拉高單季銷售目標至290萬噸，比首季的實績280萬噸續增。中鋼基本面逐步落底，盤中股價小跌0.65%，鋼鐵股在離岸風電題材股世紀鋼(9958)上漲帶動，類股指數盤中一度翻紅，相對台股抗跌。

中鋼第二季起實施月盤及季盤混合制度，日前開出第二季/4月盤價平均漲300~600元，平均漲幅1.9%，預期鋼市可望於5月進一步回暖。

中鋼第一季盤價開低，平均跌幅約3%，帶動下游補庫存。中鋼第一季銷售量目標272萬噸，實際達成280萬噸，優於預期。由於中鋼1月仍虧損，第二季除了節源同時也增加銷售目標，至290萬噸，比首季的實績280萬噸續增。

中鋼在2月21日開出第二季內銷盤價，目前接單狀況不錯，但因新冠肺炎疫情干擾短期鋼市，公司持續密切注意疫情對市場供需之影響。

中鋼今股價跌0.15元至22.85元，鋼鐵股盤中有東和鋼鐵(2006)、志聯(2024)上漲，另外，法人青睞股續強，像是自營商及外資聯手加碼的大成鋼(2027)，外資等三大法人聯手買超的世紀鋼今盤中大漲。

(時報資訊)