歌壇新人王宥忻推出專輯《宥見逆光的幸福》，為了宣傳首張專輯，她卯起來跑宣傳，30天內就上了20個電台節目，有一天甚至在一個下午，跑了4個通告，在高密度宣傳下，她卻不喊累，反而直呼「過癮，太有意思了」。除了傳統宣傳方式，她也嘗試透過臉書發散網路聲量，製作3則影片，觀看次數達到76萬人次，她興奮地說：「有幾個許久沒聯絡的同學，看到臉書影片向我道賀，我們才又重新連絡。」

在出專輯前，她和團隊苦思許久宣傳策略，雖然她「財富女神」稱號在投資領域已享有名氣，但對唱片圈仍是陌生臉孔，該如何打響知名度成為宣傳難題。後來團隊採取「隱姓埋名」策略，先製作「誰是王宥忻」街訪影片，接著逐一曝光主打歌、MV，3階段讓王宥忻在網路上累積聲量，3支影片共累積76萬觀看人次，使王宥忻在辦記者會之前，即在網路平台掀起討論。

王宥忻推出專輯《宥見逆光的幸福》，要傳遞正向能量。（發了瘋了娛樂提供）

王宥忻為了首張專輯，全力配合通告行程，30天跑滿20個電台節目。頭一回為了宣傳音樂上電台，她大感新鮮，笑稱受訪過程太有趣，其中在上飛碟電台的「夜光家族」時，主持人光禹靈光一閃，call out給她的母親、把她老公請進播音間一同受訪，王宥忻在沒心理準備下，展露她的真性情，節目中又笑又哽咽，事後她說：「我好像洗了一次心靈三溫暖，太過癮了。」

她勤跑通告收穫好結果，在好事聯播網「Best好歌榜」衝進第10名，成績對全新歌手實屬不易。專輯主打歌《幸福的模樣》旋律溫暖，歌詞充滿正能量，歌曲一曝光就引起翊萱、李培禎、林佳儀、阿諾、No Name等藝人關注，王宥忻對此心存感激，她感性說道：「我希望我的專輯可以影響很多人，希望藉著其中對幸福的描繪，能帶給更多人溫暖。」

(中時 )