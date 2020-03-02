因應各級學校陸續開學，全台啟動防護機制，網家(8044)旗下PChome 24h購物表示，開學後學生互動接觸頻繁，為保持課桌椅等設備清潔，市場消毒用品需求飆升，帶動2月消毒商品搜尋量年增成長10倍以上，銷售動能強勁，而返校潮亦帶動外宿租屋族湧現日用品補貨熱潮，衛生紙、濕紙巾等快消品持續熱銷，也推升熱搜次數年增率成長4倍以上，買氣相當火熱。2月也由於防疫相關商品熱銷，加上宅經濟催動，預期2月營收表現不俗。

PChome 24h購物觀察站上開學熱搜關鍵字，前三名依序為口罩、衛生紙、濕紙巾，其中，為全力預防感染風險，多數學童配戴口罩上學，使得口罩成為開學不可或缺的防護商品，尤其以兒童口罩需求熱絡，目前雖統一由指定通路販售，不過每日排隊購買人潮多，一罩難求的情況下，刺激市場需求仍居高不下，帶動搜尋量持續列居熱搜冠軍。而開學後為加強健康管理，各地校園除了積極宣導勤洗手，也提倡適時使用衛生紙摀住口鼻，避免傳染機率，加上返校後外宿學生日用快消品需求增，民生用品掀起採購熱潮，促使衛生紙的搜尋次數不斷攀升，列居熱搜第二。另外，方便隨身收納攜帶的抗菌小物也成為開學必備商品，不少家長為孩童入手抗菌濕紙巾，除了便於擦拭桌面與共用物品，也可隨時做好手部清潔，因此獲得市場青睞，名列熱搜第三。

此外，為全力守護校園健康，教室、餐廳、宿舍等空間的消毒工作成為防護重點，因此推升消毒類商品搜尋量持續成長，更帶動掃除用具的搜尋次數不斷攀升，觀察第四至九名入榜商品依序為為酒精、次氯酸、漂白水、乾洗手、空氣清淨機及好神拖。其中，各地學校多運用酒精擦拭課桌椅，並使用漂白水打掃消毒廁所等公共空間，促使酒精、次氯酸、漂白水等滅菌用品需求高漲，成為榜上有名的搶手商品。

(時報資訊)