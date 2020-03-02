隨著新冠肺炎疫情肆虐，讓台灣健保制度再度受到關注。民進黨立委林俊憲認為，應該要把「黃安與小明們」單獨分類，全額收費，因次將提案修改《全民健康保險法》，新增健保繳納的第七類，把健保費從原本的749元增加至1.2萬元，政府不再補助其健保費。

林俊憲表示，有部分人長期在海外工作生活，每年回台時卻只要補繳少量的健保費，即可以享受台灣高品質的醫療服務，這對國人十分不公平，隨著近幾年陸續出現濫用健保的爭議，大家開始意識到問題，因此健保的漏洞，是時候該補上了。

林俊憲主張，如果直接修改第六類的規定，可能會影響原先在第六類內弱勢族群的就醫權，因此將最具爭議的「黃安與小明們」單獨分出來，新增第七類身份規範，只要在台灣每年居住不滿半年者，就會被歸到這一類，讓長年旅居海外的人與國內每年納稅的國民透過修法調整負擔的費用，才是真正的公平。

提出的修法將針對一年沒在台灣居住滿183天、無法提出收入證明、沒有繳稅紀錄者，把他們特別獨立出來，特殊職業除外；林俊憲舉例，像是資深藝人黃安經常在網路上吹噓年收千萬，但每月只需繳最低保費749元，顯然不合理，修法後，這個案例就會歸在第七類，以最高級距、沒有政府雇主負擔的總額來計算，提升至需繳1.2萬。

林俊憲直言，近年來，健保花費越來越大，依法若準備金不足，就必須再次調整保費，最快可能在2021年就發生，因此將再次推動修法，解決旅居海外者濫用健保的問題。

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(中時電子報)