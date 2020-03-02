翁立友推出台語新專輯《眼中淚》，卻遇到新冠肺炎疫情爆發，台灣的5場春酒演唱邀約、新加坡個唱以及海外的演出都延期。對於意外空出的休假時間，翁立友表示：「休息是為了走了更長遠的路，也因為這樣，有時間就當母親的司機，重溫睽違已久的母子倆逛超市的時光。」更透露因為母親每天都準備豐盛的增加免疫力大餐，讓他體重飆升，幸福肥的他造型服差點穿不下。

翁立友前兩張專輯主打歌都以勵志歌曲為主，這次新歌〈眼中淚〉難得回歸情歌路線，要求完美的他，捨棄間斷的錄唱，在錄音室一氣呵成演唱60遍之多，唱得很有感，「看似淡淡感傷的曲風，歌詞卻是溫暖的，演唱當下想起高中的純愛時光，有著倒帶的溫暖回憶。」

因為疫情蔓延，口罩成為搶手貨，讓資深口罩族的翁立友憂心忡忡，原來他鼻腔微血管脆弱經常流鼻血，一直以來都惜罩如金，深知口罩的重要性。翁立友坦言：「長達10以來都必須靠口罩保持著適溫的空氣，因為突然的冷、熱空氣，都會導致流鼻血，連開車都必須配戴。」

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(中時電子報)