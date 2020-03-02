雙媽祈福遶境 韓國瑜接駕參香不背轎 13:312020/03/02 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雙媽祈福遶境，韓國瑜接駕參香不背轎。（曹明正攝） Facebook Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中大甲鎮瀾宮媽祖百年南巡與高雄五甲龍成宮媽祖「雙媽祈福遶境」，2日下午1時到高巿府鳳山行政中心旁的港口慈濟宮，因為正值防疫期間，巿長韓國瑜親自接駕、參香，但不背轎。 被問到韓國瑜228前一天是不是跟郝龍斌談太晚了，所以睡眠不足，才在追思會口誤？高巿府新聞局長鄭照新回應，228是嚴肅跟肅穆的日子，市長已經替他的口誤做出的立即更正，並且致歉錄製影片，其他問題，其實會讓這樣莊重、肅穆的紀念失焦，所以不再回應。 (中時 ) #韓國瑜 #鄭照新 #大甲鎮瀾宮 #五甲龍成宮 #高雄市長 #祈福 #遶境 #參香 #接駕 也許您會感興趣 推薦閱讀 遶不遶境，不問時中問選票 04:102020/02/27 時論廣場 釋昭慧：最近所有媽祖遶境活動主辦單位都應適可而止 09:452020/02/27 政治 《翻爆午間精選》支持防疫！大甲媽祖遶境延期 11:452020/02/27 生活 大甲媽祖遶境「回娘家」當年曾引發正統之爭 17:142020/02/27 生活 韓國瑜稱許多商家撐不住疫情倒閉 基進批製造恐慌 19:082020/02/27 政治 百年進香3度停辦 2次瘟疫延期 01:122020/02/28 生活新聞 花蓮雙媽會聯袂遶境延期 04:102020/02/28 地方新聞 大甲媽遶境延期 新港鬆口氣 04:102020/02/28 地方新聞 短評／誰讓媽祖背黑鍋 04:102020/02/28 時論廣場 時常口誤 藍議員登愣：韓要再謹言慎行 10:002020/03/01 政治 政治熱門新聞 為何要「罷燕」？網看完3理由怒斥：太荒謬啦！ - 政治 李佳芬過得好嗎？林佳新曝近況！韓粉：還有她... - 政治 高雄市長補選誰有機會？網分析：「他」韓粉絕對挺！ - 政治 「罷韓」三階段該怎辦？正妹韓粉：我們這次... - 政治 菊姐的臉怎麼洗都沒這麼光！高雄韓粉Po二圖打臉罷韓 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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