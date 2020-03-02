台中大甲鎮瀾宮媽祖百年南巡與高雄五甲龍成宮媽祖「雙媽祈福遶境」，2日下午1時到高巿府鳳山行政中心旁的港口慈濟宮，因為正值防疫期間，巿長韓國瑜親自接駕、參香，但不背轎。

被問到韓國瑜228前一天是不是跟郝龍斌談太晚了，所以睡眠不足，才在追思會口誤？高巿府新聞局長鄭照新回應，228是嚴肅跟肅穆的日子，市長已經替他的口誤做出的立即更正，並且致歉錄製影片，其他問題，其實會讓這樣莊重、肅穆的紀念失焦，所以不再回應。

(中時 )