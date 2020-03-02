國內陸續出現不明感染源的新冠肺炎確診案例，但日前卻傳出美國疾病管制及預防中心（CDC）將臺灣自社區傳播國家名單中移除，外交部發言人歐江安今天澄清，CDC仍提及我國有社區傳播現象，但美國政府並不建議民眾改變赴臺灣的旅遊計畫。

有關美國CDC將臺灣列入新型冠狀病毒（COVID-19）出現「社區傳播」現象名單一事，歐江安指出，目前美國CDC網站有關新型冠狀病毒的各國風險評估網頁，已將社區傳播國家名單欄刪除。

但CDC網站在個別國家旅遊資訊頁面，臺灣部分仍提及我國有社區傳播的現象，只是美國政府並不建議民眾改變赴臺灣的旅遊計畫，而是呼籲要避免接觸病人及勤洗手。

她說，目前根據美國CDC的定義，對於確診案例的感染源不明即符合美國認定的「社區傳播」（community spread）。外交部已提供臺灣疫情最近資訊供美方參考。我方將持續積極與美方溝通協調，充分說明我國疫情的實際狀況及相關防疫努力。若有具體結果，會適時向外界說明。

(中時 )