美股上周崩跌，台股今(2)日開盤下挫107.51點，隨後擴大至242點，回測年線支撐，但在國安基金進場，買盤逢低進場下，台股終場下挫121.71點或1.08%，收在11,170.46點。台積電終場下跌5元，收在311元。

美股上周雖創下金融危機以來最大單周跌幅，累計重挫逾3,500點，台股上周五因二二八連假休市逃過一劫，今日開盤難逃補跌壓力，開盤走跌百逾點後，隨即來到盤中低點11,049.85點，但在國安基金進場護盤、買盤逢低進場下，指數拉回200點，盤中一度僅下跌10.12點，隨後賣壓湧現，跌勢再擴大至百逾點，終場收在1,170.46點、下跌121.71點。

台股開盤一度重挫逾200點，蘋概股也淪為重災區，不過在蘋概三王台積電、鴻海、大立光收斂跌幅，股王大立光盤中一度翻紅，玉晶光、可成、康控-KY、穩懋、GIS-KY等蘋概股漲跌互見。市場認為，大陸疫情已經逐步受到控制，供應鏈有望提高復工率，但仍需注意全球疫情發展。

(中時電子報)