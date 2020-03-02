【現場直播】中央流行疫情指揮中心針對新冠肺炎例行記者會｜2020.03.02

台灣新冠肺炎持續擴大，今天中央流行疫情指揮中心宣布，新增一名確診患者，是國內第41名案例，是34例的女兒，因其發病到醫院照顧，一採陰性，因為不放心，進行二採驗後是陽性。

國內爆發第一起案內感染案例，就是第34例50多歲糖尿病女性因為低血糖住院後，引發一名導致三名看護與一名清潔工遭感染。

中央流行疫情指揮中心陳時中表示，新增的第41例為案34女兒(20多歲)，近期無旅遊史，除自身有過敏體質外，無任何不適症狀。案41於2月15日至26日間曾多次至病房陪伴案34及協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於今日確診。

國內爆發第一起案內感染案例，第34例50多歲糖尿病女性因為低血糖住院後，引發一名導致三名看護與一名清潔工遭感染。而另一名60多歲沒有旅遊史的婦女至今也還在加護病房隔離中，指揮中心今天證實，兩人都在同一家醫院，但入院時間點、住院的病房都沒有重疊，是否兩人交叉感染還需要釐清。

指揮中心表示，因應本起群聚，已於2月28日至3月1日陸續完成醫院急診、案34確診前住院病房之清潔消毒，經再次採驗環境檢體結果均為陰性。另針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共289人，並採檢231人，其中5人確診、197人陰性、其餘檢驗中，將密切追蹤這些接觸者之健康情形。

台灣一團11人赴以色列旅遊旅行團，傳出因與一名確診新冠肺炎的以色列乘客同機，在入境以色列時被通知要求全團提早結束行程，所搭乘的土耳其航空要求全團直接出境，整趟旅程直接泡湯。中央流行指揮中心應變官莊人祥表示，將針對該團11人初步篩檢，若有症狀就進一步送醫，無症狀者則返家，居家隔離14天。而該名以色列人和國內第40一樣，在日本已兩次驗出陰性後，又轉為陽性的案例。

此外，台灣口罩產能提升，從最早的日產一百多萬片，到現在的日產七百多萬片，今中央流行疫情指揮中心宣布，將於三月五日起實名制口罩每人將可多買一片，成人口罩將增加為每七天購買三片，兒童口罩也調整為每七天購買五片，提供民眾更完整的防護需求。

新冠肺炎疫情延燒，國內已進入社區感染階段，台大公衛今天召開記者會建議中央建立社區篩檢站，並應避免舉辦大型活動，效仿古芬蘭式社交，人與人間應間隔１公尺以上，對此中央流行疫情指揮中心表示，先前已表示一公尺內接觸，長時間對話應戴口罩，也會修訂相關的集會指引，避免公共集會成為感染源。

衛福部醫事司表示，擴大社區篩檢場所，目前已在規劃中，下午就會召開會議討論，將會有完整的網絡規劃，包含基層診所、社區醫院都會納入成為檢疫醫院、檢疫所等設置場所，目的是要擴大社區檢疫量能，經多方完整規畫後，會再對外公佈。

(中時電子報)