嘉義縣新任新聞行銷處長劉孋瑩有豐富媒體經驗。（呂妍庭攝）

嘉義縣長翁章梁2日主持新任新聞行銷處長劉孋瑩布達儀式，翁章梁稱讚劉孋瑩有豐富媒體經驗，感謝她願意與嘉義縣一同打拚，行銷嘉義，讓嘉義愈來愈好，並期勉劉孋瑩能盡快進入狀況「接地氣」，不要水土不服。

劉孋瑩，倫敦藝術大學創意產業管理研究所碩士畢業，現攻讀國立政治大學科技管理與智慧財產研究所博士學位，曾擔任台北電影節媒體副總監、台北之音記者、明日報政治組記者、中天、年代、三立、八大電視台政治組記者、壹電視英國特派員、財訊、新新聞、商周雜誌特約記者、壹電視節目製作人及財團法人豐年社社長。

翁章梁透露，他其實在劉孋瑩還在當記者時就認識她，相識已20多年，而過去20年來，台灣有許多局處的任務越來越重大，其中一個就是新聞行銷處，除了原本傳統媒體的縣政宣導外，隨著媒體數位化時代的到來、自媒體逐漸竄起，新聞的業務量勢必越來越大，相信劉孋瑩擁有相當豐富的媒體工作經驗，一定可以承擔這個重責大任。

劉孋瑩今由丈夫陪同出席布達典禮，表示以前就曾多次來嘉義，覺得嘉義是一個很舒服、適合居住的地方，期許自己擔任新聞處長職務，將融入地方，並結合嘉義各方面的人才推廣、行銷嘉義，讓嘉義變得更美好。

(中時 )