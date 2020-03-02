因應新冠病毒所帶來的全球實體貿易挑戰，外貿協會迅速架設線上防疫及宅經濟產業專區，精選15大產業、2萬項產品。貿協表示，這兩個新設置的線上專區，將搭配精準行銷，向海外買主投放廣告、為台灣廠商爭取更多商機，以2月來說，相關防疫商品與宅經濟詢問度爆增1.7倍，轉型跨境電商正是時候！

貿協指出，目前因疫情導致中國大陸部分電商平台供貨不順，近期將連動影響全球多國電商平台面臨部分產品缺貨窘境，由經濟部國貿局委託貿協營運的台灣經貿網，是全台最大經貿B2B平台，每年吸引3,250萬人次流量，今年2月全球買主商機詢問，更較前一個月成長170%，顯示全球買主正積極尋求中國大陸以外的新貨源。

外貿協會數位商務處長陳鈴君表示，防疫期間，不只各種醫療照護產品詢問度暴增，為了躲避疫情，民眾減少外出活動，也帶動新一波宅經濟竄起，包含在家工作的視訊產品、影音遊戲設備、方便食品等紛紛探出頭搶商機，兩個新專區設立，就是要協助台灣廠商，積極回應這股全世界的防疫與宅經濟產業需求。

其中，「線上防疫產業專區」涵蓋七大產業包含醫療耗材、診斷及監測、醫院及照護設備、手術及臨床治療、藥品及健康補給品、傷口照護及急救用品和康健用品等，超過1萬項產品；而「線上宅經濟產業專區」則涵蓋八大產業包含視聽器材、遊戲娛樂、視訊產品、健身器材、廚房家電、方便食品、電腦周邊與手機平版及桌遊手工藝等，逾1萬項產品。

陳鈴君更進一步說明，為了在非常時期與廠商共度難關，貿協除了成立線上專區外，更推動「數位貿易鳳凰專案」，加強企業海外宣傳力道，包括建立運用VR技術的虛擬展館、提供跨境運費補助、優化商品文案等服務，積極協助廠商開拓數位通路，升級轉型數位貿易。

(工商 )