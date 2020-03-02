三星斥資2.2億美元 在越南設研發中心 13:402020/03/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三星電子（Samsung Electronics）2日（周一）表示，將在越南打造2.2億美元的研發中心。 三星越南子公司Samsung Vietnam發表聲明，研發中心將位在河內，預計2022年底完成，估計屆時聘僱2,200～3,000人。 三星已是越南最大外商，目前投資額總計170億美元。 三星越南公司表示，該中心是三星在東南亞最大規模的研發據點，未來將研究人工智慧、物聯網、大數據和5G技術。 (工商 ) #三星 #越南 #研發中心 #Samsung #三星電子 也許您會感興趣 推薦閱讀 越南忠河工業區 南向設廠首選 04:102020/02/27 產業．科技 萬海攜手運達開闢華南-越南／泰國航線 成公司第18條越南航線 09:472020/02/27 財經 美律、立訊合資 越南設廠產耳機 04:092020/02/28 產業．科技 實測披露三星S20 Ultra相機自動對焦不準 三星承諾改善 11:292020/02/28 科技 越南強力防疫 暫停韓國公民免簽入境 19:152020/02/28 國際 別想了 三星Galaxy S8／Note 8確認無緣升級Android 10 07:012020/02/29 科技 分析師：三星電子若停工 恐威脅經濟 04:092020/02/29 全球財經 三星電子、樂金顯示器員工染疫 宣布暫關廠 21:322020/03/01 財經 《國際產業》韓國大廠染疫，本周陸續復工 10:342020/03/02 財經 三星全新迷你移動固態硬碟 Samsung Portable SSD T7 Touch 10:592020/03/02 財經 財經熱門新聞 台股明殺多慘？專家：散戶注意這5件事 - 財經 慘烈！核彈轟炸美股 老謝14字曝最後結局 - 財經 Fed老大釋警訊外資變臉 川普獅子大開口將成真？ - 財經 太詭異！股市崩金價也殺 小心爆這檔事 - 財經 疫情比貿易戰還狂！ 美這群人竟成經濟衰退關鍵 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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