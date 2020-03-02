三星電子（Samsung Electronics）2日（周一）表示，將在越南打造2.2億美元的研發中心。

三星越南子公司Samsung Vietnam發表聲明，研發中心將位在河內，預計2022年底完成，估計屆時聘僱2,200～3,000人。

三星已是越南最大外商，目前投資額總計170億美元。

三星越南公司表示，該中心是三星在東南亞最大規模的研發據點，未來將研究人工智慧、物聯網、大數據和5G技術。

(工商 )