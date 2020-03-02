2月新車掛牌數2萬7350台，較去年同期成長近4成，業界原本認為新車銷售可能受新冠肺炎疫情擴大影響，2月掛牌數預估約為2萬2000台，但結果卻意外開出紅盤大幅超過預期，疫情發展似乎讓消費者的購車需求不減反增。

業者觀察，新冠肺炎疫情在農曆連假期間爆發，隨著假期結束開工後，各據點來客數明顯減少，至少掉了3成以上賞車客人，有些據點門可羅雀，於是許多品牌改採外展、預約賞車或由業代開車到府服務來增加與消費者接觸的機會。

業者分析2月車市翻紅的原因一方面購車需求仍在，疫情升溫促使部分消費者改以自駕取代大眾運輸交通工具，二來是消費者減少奔波不同據點的比較，反而縮短成交時間，三來是到府服務的確也增加一些實績。

中華三菱表示，2月起即要求體系全面自主防疫，除了提供線上360度賞車服務，以及試乘車到府服務外，回服務廠保養還提供eMOVING代步車。到府服務比例約提升10%，並且以北部的消費者居多，呼應了目前車市的現象。

回顧2月新車銷售突破千台的只有3款車，分別是TOYOTA RAV4（2429台）、TOYOTA ALTIS（1860台）、NISSAN KICKS（1120台）；進口豪華車銷售前3名分別為Mercedes-Benz GLC（472台）、Mercedes-Benz C-Class（437台）、LEXUS NX（389台），6款當紅炸子雞中就有4台車是運動休旅車。

運動休旅車仍是目前車市話題車款，例如LEXUS在2月推出UX200菁英PLUS版，不但新增Smart Access、升級18吋鋁圈、失壓續跑胎，且僅加價4萬元，即能享有市價超過10萬元的配備。Honda Taiwan最近推出「安全淨化專案活動」，即日起至3月底購買Honda全車系，即贈「超淨化除菌系統」優值好禮，採特殊負離子場域設計，可使負離子有效擴散，快速淨化車室空氣品質。更加碼再送「5年不限里程延長保固」，入主Honda CR-V可享70萬高額零利率、入主Honda HR-V享智能影音安全特仕版限量優惠。

(中時 )