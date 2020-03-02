亞太電(3682)今日宣布，即日起於實體門市推出「減約好生活」專案，讓旗艦機綁約不再被「長約」約束，另外，亞太電調查顯示，居家娛樂和健康類家電銷量較上一季成長2~3成。

亞太電表示，有鑑於買高價手機，一定要綁30或36期「長約」專案價，但消費者往往辦了長約，卻有可能中途想換新機，故亞太電即日起於實體門市推出「減約好生活」專案，還利消費者，約期從30期縮短至18期，且專案價格不變，最高可省超過萬元的月租費，以iPhone 11 64GB為例，月租996元，綁約30期，專案價15,300元，現搭配月租999元，只要綁約18期，即可同享15,300元專案價，合約期間可省下11,898元。

亞太電表示，市場上多數高單價商品，主要綁定高資費，讓消費者擁有優惠的購機價，但多數得搭配30-36個月長約，換機變得不自由。本次推出「減約好生活」專案，不僅商品種類多元，消費者擁有更多選擇，約期縮短至18個月且專案價不變，凡新申辦或攜碼用戶，申辦「減約好生活」專案，月付555元起，綁約18期，享不限速上網吃到飽，網外/市話200分鐘通話外，iPhone 11、Andorid系列手機、及空氣清淨機、吸塵器、液晶顯示器等超夯家電專案價都只要0元起。

亞太電也表示，受疫情影響，民眾減少出門次數，據亞太電調查顯示，居家娛樂和健康類家電銷量較上一季成長2~3成，其中智慧聯網顯示器、空氣清淨機、及除濕機最受青睞，為熱銷家電前三名。

(時報資訊)