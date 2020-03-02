目前台北、桃園、台中、台南、高雄等五都已公布今年2月份買賣移轉資料，由於今年春節在1月份，2月的工作天數相對多，因此今年2月與去年同期相比皆大幅增加，台北年增64.7%、桃園年增72.2%、台中年增70.9%、台南年增46.3%、高雄年增33.4%；但若統計今年1~2月買賣移轉棟數，並與去年同期相比，則五都各有增減，台北市年增14.6%、桃園年增23.8%、台中年增9.2%、台南年減1.2%、高雄年減10.4%。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，今年初受肺炎疫情之故，看屋量多少受影響，不過去升溫的買氣依然延續至今年，尤其具有建設議題的區域吸引自用買盤進駐，故各區域1~2月的交易表現有所差異。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠台商回台布局及自用買氣升溫，部分區域的房市交易持續維持熱度，但新冠肺炎疫情尚未減緩，近期市場走向充滿變數，今年首季的市場交易仍具挑戰。

綜觀各都買賣移轉情況，今年2月份因工作天數較多，單月份表現突出，台北月增22.3%、年增64.7%，桃園月增2.6%、年增72.2%，台中月增34.6%、年增70.9%，台南月增13.0%、年增46.3%，高雄月增15.3%、年增33.4%。不過以1~2月合計買賣移轉棟數與去年同期比較，五都的交易表現有明顯落差，台北年增14.6%、桃園市年增23.8%、台中年增9.2%，反觀南台灣交易則明顯降溫，台南年減1.2%、高雄年減10.4%。

郎美囡表示，台南市、高雄市在去年初市場交易熱絡，比較基期高，故今年1~2月交易相比量減，尤其高雄市受選舉議題影響，反應較為明顯。而台北、桃園、台中雖然也因疫情干擾看屋量，但自用買盤撐場，機能佳或具有增值潛力的區域備受矚目，另一方面，台商回流、資金回台布局等因素讓市場游資充沛，故部分高端買方選擇高價位的物件入手，且有些民眾依據SARS經驗欲於此時逢低進場，因此若賣方或建商願意讓價，有助於推升交易量。

(時報資訊)