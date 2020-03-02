新冠肺炎疫情升溫，衛福部嘉義醫院2日加強管制醫院進出人員，需自備口罩佩戴、通過體溫監測、刷健保卡詢問旅遊史、填寫「COVID-19風險評估表」後，才能入院，並控管探病時間、每個病床僅能1人陪病、2人探病。
嘉義醫院表示，加強訪客陪病管制措施，每日固定開放探病時段是，一般病房上午10點至11點、下午6點至7點，加護病房上午10點半至11點、晚上8點至8點半，限陪病者1人（核發陪病證）、探病者2人（核發探病證）。
訪客及陪病者進入醫院前，一律須先完成TOCC包括旅遊史（Travel）、職業別（Occupation）、接觸史（Contact）、是否群聚（Cluster），確認後才能進入。
嘉義醫院呼籲民眾減少到醫院探病，可以打電話關懷，若要入院須配合各項防疫措施，自備口罩全程配戴（無口罩不得進醫院）、勤洗手及量測體溫無發燒等。
嘉義醫院表示，依《傳染病防治法》第18條規定，應配合必要檢疫措施，如有拒絕、防礙、規避或填寫不實者，依法最高可罰鍰新台幣15萬元。
(中時 )
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