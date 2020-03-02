伊林娛樂藝人劉倩妏，最近總是戴著護目鏡，引來不少側目，還有人以為她是為了防疫才自我保護如此周全。其實是她之前拍哭戲常常被隱形眼鏡影響，甚至曾為拍戲戴變色瞳孔放大片，眼前完全看不到，差點從高處摔下。剛好她參與拍攝的電影近期因新冠肺炎疫情關係延拍，因此趁空安排雷射治療近視矯正度數，成功讓她擺脫500度近視，10歲開始就戴眼鏡的她，終於告別15年的近視眼鏡

劉倩妏說，拍戲時間有時非常長，隱形眼鏡經常戴到16小時以上，非常不方便，兩年前她主演公視《生死接線員》，當時在化妝間戴隱形眼鏡時，就有同劇演員建議她可以去嘗試雷射矯正，但是她自己擔心，術後必須戴著護目鏡、一個月不能化眼妝及擦眼部保養品，洗臉也要避免水進入眼睛，覺得不方便，所以就先將雷射計畫擱置。

劉倩妏說，還有一次拍恐怖片，要戴白色變色瞳孔放大片，她戴上去幾乎是盲眼的狀態，那次在高處拍攝，她一直撞到東西，還差點摔下來；其他還有拍哭戲有幾次也因為隱形眼鏡打斷情緒，她說，印象中有次在拍非常生氣的哭戲，必須要睜大眼睛，盯住對方，結果盯太久整個隱形眼鏡突然掉出來，只能喊卡，把隱形眼鏡重新戴好，情緒整個重來，很不方便。日前她鼓起勇氣去雷射，最近減少用手機，眼睛休養中。

(中時 )