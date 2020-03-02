新竹市馬偕兒童醫院BOT案今（2日）舉行開工儀式，馬偕兒醫是國內首座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹苗第一座兒童醫院，馬偕投資30億打造醫學中心等級兒童醫院，規劃地下四層、地上十層建築，總病床達400床，預計2022年營運，將造福竹苗30萬名兒童。

新竹市長林智堅表示，馬偕兒醫是國內第一座由地方政府以BOT方式籌建，也是桃竹苗第一座兒童醫院，更是他上任後為新竹市的孩子許下的第一個諾言，上任第五年，終於成功推動兒醫動工。

依照投資契約預定期程，新竹市馬偕兒童醫院在明年4月開工，但在新竹市府團隊努力下，進度提前在今天辦理開工典禮，將於2022年4月營運，BOT投資契約合作期限50年，馬偕將以醫學中心等級服務新竹市兒童，提供24小時均由兒科專科醫師駐診急診服務，興建完成後第一階段提供25科醫療服務，第二階段提供32科。

未來馬偕兒童醫院將取得銀級綠建築及智慧建築標章，提供急、重、難、罕症兒童醫療服務，更規劃有大新竹地區唯一兒童癌症治療聯合模式，提供門診、住院、化療、隔離病房、骨髓移植病房到安寧病房「一條龍式」的整合服務。

另外設有早期療育中心及早療團隊、嬰病兒特殊醫療照護中心、基因及生殖醫學中心、高危險妊娠中心等，導入先進兒科技術，為竹苗孩子提供全方位的診療環境。

(工商 )