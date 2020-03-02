新冠肺炎疫情延燒，捷運搭乘人次明顯降低，但屬開放月台、通風的淡海輕軌，在上周228連假逆勢成長，第一天運量即衝破1.5萬人次，是平常假日的2倍。隨著櫻花季即將登場，新北捷運公司表示，歡迎大家「搭著輕軌賞櫻去」。

新北捷運公司指出，至於受疫情影響，全台各運輸系統運量下滑，淡海輕軌因位於市郊，且周遭商業活動不密集，反而非常適合民眾到戶外走走、運動健身。

新北捷運指出，淡海輕軌開放式車站通風良好，可大大降低感染風險，候車時曬曬太陽更可以增強抵抗力，另輕軌車內空間寬敞舒適，加上淡海輕軌在防疫上超前佈署，定時且密集的車廂車站消毒工作，設置防疫小站讓搭乘的乘客自主消毒等，提供民眾一個安心出遊的選擇，有效吸引民眾於228連假期間前來搭乘。

新北捷運表示，滬尾櫻花大道的櫻花持續綻放，後續位於淡水天元宮的吉野櫻也將接力開花，屆時民眾可從V05淡金北新站，搭乘櫻花公車或F103、875、876、877號公車即可抵達；而至5月31日前，民眾只要使用LinePay Money或感應式的MasterCard，均可享受車資免費的優惠。

(中時 )