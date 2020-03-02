全民戴口罩防疫，不但防疫相關產品熱賣，醫美診所也發現，不少愛美的民眾因取消出國預算及假期，加上戴口罩不須引來異樣眼光，紛紛至門診詢問整形醫美療程，整體而言人數爆增三成，多數是口罩包覆下的眼袋、隆鼻、豐頰等微創整型，還有不少男士來諮詢要處理眼袋。

台中誠美學診所院長林孟羲表示，農曆年後是醫美整形的淡季，但是因為肺炎疫情延燒，不少民眾取消出國行程，把預算挪到做醫美，尤其現在戴口罩是全民運動，由於口罩遮住，微創整型後瘀青、水腫不會被發現，最近門診針對臉部整形諮詢量突增三成，詢問度增加的醫美整形療程如雷射除斑、眼袋、隆鼻、墊下巴、自體脂肪豐頰、埋線拉提等等，其中以埋線拉提詢問度最高佔比例近五成。

林孟羲指出，過去做醫美，不外是雷射除斑或是整型，現在疫情延燒下，反而做雷射的民眾變少，而是中下臉拉提相關的微創整型變多，許多輕熟女想透過埋線拉提找回緊緻V臉。

林孟羲說，埋線拉提，只需要局部麻醉，傷口在髮際線後方大約0.2公分大小，透過將醫療線材固定在皮下筋膜層，以懸吊拉提方式緊緻肌膚，同時刺激皮膚膠原蛋白增生，達到改善皮膚鬆弛的效果，而這類埋線拉提手術的恢復期約三至七天，也符合輕熟女微創不被發現，快速恢復的需求。

(中時 )