原定於 3 月 16 日至 20 日在美國加利福尼亞舊金山 Moscone Center 舉辦的遊戲開發者大會(Game Developers Conference, 簡稱GDC)，在初期有部分廠商宣布退出時，原本仍宣稱將會如期舉行。不過，參展廠商主動退出的潮流不歇，迫使主辦方正式宣布 GDC 2020 大會將延期舉辦，而目前延期後的日期尚未確認。

受到新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，全球各產業的大型展覽都受到影響，今年原定 2 月底舉行的 MWC (全球行動通訊大會)、日本橫濱影像器材展 CP+ 都已經確認停辦一次。而原定在 3 月 16 日至 20 日舉辦的 GDC 2020，日本索尼(Sony PlayStation)、Facebook Gaming 以及微軟(Microsoft)、EA(美商藝電)、亞馬遜(Amazon Game Tech團隊)、Unity、Epic Games、小島工作室等，皆提前宣布退出本屆 GDC。而由於退出的廠商眾多，GDC 主辦單位 Informa Tech 已對外宣布，確認展會將延至夏季舉辦，在與合作夥伴討論過後將在未來幾周之內對外宣布延期後的確認日期。

以單一廠商主辦的活動來說，Facebook 方面算是對於新冠肺炎疫情反應最為快速的廠商，已主動取消今年全球行銷峰會(原定 3 月 9 日至 12 日舉辦)以及 F8 開發者大會(原定5月6日至7日舉辦)。由於新冠肺炎在各地疫情也持續升溫，會否影響到接下來預定在 4、 5 月份舉行的漢諾威工業博覽會(4月20日至24日@德國漢諾威)、Google I/O開發者大會(5月12日至14日@美國加州)以及微軟 Build 開發者大會(5月19日至21日@美國西雅圖)等，都已開始有媒體在進行討論與報導，需要積極觀察。目前 Google 是表態將維持原定計畫舉辦 I/O 2020，但是開放開發者在 4 月 15 日前都可免費退票。

而受到疫情影響而延期的 GDC 2020 的影響，原訂六月在美國加州舉辦的 E3 電玩展(舉辦日期6月9日至11日@美國加州)，會不會因為 GDC 延到夏季而受影響，也值得留意。

(中時電子報)