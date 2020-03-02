群電(6412)公布2019年財報，全年稅後盈餘為17.2億元，年成長67%，每股盈餘為4.51元，公司董事會決議每股配息3.2元，以今天收盤價59.5元估算，殖息率為5.38%，群電總經理曾國華表示，大陸三大廠區均已順利復工，預估3月復工率有機會提升到60%到80%，雖然第1季受到新冠肺炎疫情衝擊，但伺服器、PC及智慧家庭客戶訂單持續成長，今年營運可望逐季成長，今年營運不會比去年差。

群電今天下午舉行法說會，群電積極衝刺高值產品市占率，帶動2019年財報亮眼，2019年第4季合併營收為88.83億元，年成長6.2%，營業毛利為14.86億元，年成長26%，營業淨利為5.23億元，年成長10.2%，稅後盈餘為3.89億元，年成長41.3%，單季每股盈餘為1.02元。累計2019年合併營收為344.15億元，年成長10%，創下歷年新高，營業毛利為56.34億元，年成長28.5%，創下歷年新高，合併毛利率為16.4%，年增2.4個百分點，營業淨利為22億元，年成長54.7%，創下歷年新高，營業淨利率為6.4%，年增1.9個百分點，稅後盈餘為17.2億元，年成長67%，創下歷年新高，每股盈餘為4.51元。

群電積極衝刺高值產品市占，2019年Type-C筆電電源營收大幅成長60%，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增率亦超越20%以上，曾國華表示，受惠於產品組合優化及成本控管得宜，公司合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率及股東權益報酬率等7項重要財務指標均創下歷史新高，全年獲利亦重回雙位數年增走勢。

大陸地區因新冠肺炎疫情延後復工，群電大陸廠生產亦受到影響，不過群電在武漢並無生產基地，且大陸地區吳江廠、東莞廠及重慶廠均已順利復工，曾國華表示，2月整體產業復工率不高，物流交通也相對困難，影響客戶拉貨進度，預期肺炎對2月營收影響最大，幸而大陸疫情逐步獲得控制，公司3月復工率有機會提升到60%到80%，後續將發揮靈活彈性的特長、加強生產資源的調度與整合，預期3月以後的出貨狀況有機會較2月有顯著提升。

在產能規劃方面，群電已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第2季開始陸續展開，希望在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利可望再創高峰。

曾國華表示，雖然新冠肺炎增加了第一季營運的不確定性，但公司持續布局自動化技術及高價值產品，伺服器、PC及智慧家庭客戶訂單持續成長，疫情有人受傷，有人更好，群電屬於會比較好的公司，今年營運可望逐季成長，不會比去年差。

(時報資訊)