新冠肺炎情延燒，第一線的護理人員卻爆出遭到不平等待遇，近日有護理師遭到房東歧視、拒絕租房，或甚至被拒送便當，這也讓奇美醫院醫師陳志金嚴正譴責，護理師不該受到不公平待遇，「無知和人性，比病毒更可怕」。民眾黨立委蔡壁如更呼籲，在全球防疫的重要時刻，各界應給醫護人員鼓勵。

近日有護理師因為須在外租房，便去看房子也付了訂金，準備要簽約時，卻收到屋主的訊息說不租了，理由竟因是她是護理師；昨日更傳出，有護理師打電話到醫院附近的連鎖便當店訂便當，卻被便當店拒送，讓訂餐的護理師覺得相當委屈。

蔡壁如表示，自己也是護理師出生，甚至經歷過2003年SARS的長期抗戰，蔡壁如表示，當時台大急診爆發院內感染，院方下令封閉急診，「急診部200多名醫護同仁隔離，沒有人抱怨，沒有人離職」大家配合疫情指揮中心的指揮，接受隔離。她也強調，她所認知的醫護人員，高度專業的職業道德，展現出高超的醫療情操，永遠在第一線為大家把關。

目前台灣累計40例確診，其中已有案例是沒有旅遊、接觸史，甚至感染源不明。另外，蔡壁如說明，肺炎案例首例出現至今40天，當年SARS同樣在第40天爆發首次院內感染，在防疫的關鍵時刻希望各界給醫護人員鼓勵、加油，大家一起共同度過難。

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(中時電子報)