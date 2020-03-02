前年憑《SKY Castle天空之城》魔鬼教師「金珠英」爆紅的韓國女演員金瑞亨，自爆拍攝該劇的前7、8集，都是邊吊點滴邊拍戲，她坦言詮釋這個角色的過程很吃力，但也因此獲得成長。近日，她以新戲《無人知曉》回歸小螢幕，搖身一變成為霸氣女刑警，形象依舊帥氣，金瑞亨日前接受雜誌專訪表示，她會為每個角色打造專屬的聲調，若「金珠英」是連珠炮、強硬不容分說的說話方式，《無人知曉》的角色「車英珍」則是傾聽者，會用穩重舒服的聲音，讓對方有安全感。

雖然憑著《SKY Castle天空之城》人氣暴漲，但金瑞亨幾乎推掉所有廣告代言，慎選劇本，接到《無人知曉》邀約時，她曾擔心無法扮演角色，婉拒導演2次，經過審慎考慮後才決定接演。至於接演的理由，金瑞亨表示跳脫典型搜查劇元素、充滿人情味的角色，及編劇紮實的功力，是她決定參演的主要原因。她形容自己演出的角色「是懷抱著傷痛也要堅強活下去的刑警」，為了扮演好這個人物，她不斷反覆研究和思考，也會提早20至30分鐘到片場醞釀情緒。《無人知曉》3月3日起LINE TV每周二、三早上10點同步跟播。

此外，韓國團體「神話」隊長Eric（文晸赫）繼韓劇《又是吳海英》後，時隔4年主演新戲《怪咖！文主廚》，該劇原訂韓國時間3月6日播出，但因新冠肺炎疫情蔓延，為考量工作人員和演員的健康安全問題，及戶外拍攝移動造成市民的不安全感，決定延後播出。LINE TV將於3月28日首播，每周六、日早上10點更新。

受疫情影響，Eric主演的《怪咖！文主廚》延後播出。（圖／LINE TV提供）

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(中時電子報)