10歲時方順吉就以童星之姿出道，歌唱比賽出身的他，以一首《翹腳髯嘴鬚》走紅，不僅首張專輯破百萬張，出道四個月就開萬人演唱會，瞬間成為家喻戶曉的童星。未料人生逆境從「變聲」期開始，一蹶不振的他接連傳出吸毒、教唆毆打包小柏等負面傳聞，人生就此跌入谷底，童星傳奇真的墜落了嗎？

歌唱比賽過關斬將 百萬張專輯工地秀搶手

方順吉當年出道爆紅，成為工地秀力邀表演藝人。（圖／中時資料照）

方順吉1993年參加「二十一世紀新人歌唱排行榜」兒童組歌唱比賽，當時年才10歲的他一路過關斬將，勇闖20關擊敗各方好手，隔年出道推出首張個人專輯《翹腳髯嘴鬚》，眼看銷量賣破百萬張，唱片公司趁勝追擊為他舉辦首場萬人演唱會，當時人氣水漲船高的他，每個月有超過50場秀場邀約，每場喊價破10萬，月收入直破500萬。

紅到半邊天時，還有「工地秀」建商原本看好日子破土開工，但為了能請方順吉蒞臨演唱拉抬買氣，硬是配合他的檔期延後開工日期，當時連他高雄的住家，也都成為當地的觀光景點，甚至到大半夜都還有歌迷駐足，在俊男美女充斥的演藝圈，方順吉成為另類成功傳奇故事。。

變聲事業無法轉身 窮到５００元都付不出

方順吉歷經吸毒、毆人等負面新聞纏身，聲勢不如以往。（圖／中時資料照）

就在他演藝事業衝到最高點時，卻也走到了人生最逆境。方順吉經歷轉大人的「變聲期」，聲音變得又沙又啞，無法演唱的他演藝事業幾乎停擺，原本一場10萬的工地秀接不完，後來砍價到3萬都被嫌貴，接著屋漏偏逢連夜雨，方順吉父親被診斷出肝硬化，母親又精神出狀況，家中經濟重擔全落在身上，高三時休學接紅包場演出，只為養活一家人。

回憶起當年被錢追著跑的日子，他嘆口氣說：「當時家中慘到連第四台500元費用都繳不出來，還被收費員嘲諷，方順吉怎可能連500塊都拿不出來，真是笑死人」。

一度被萬人捧在手上的他，人氣迅速下降，無法面對這樣的轉變，只能逐漸淡出演藝圈，沒想到再度躍上媒體版面的消息，竟是吸毒遭警方逮捕，對此他表示成名太快，難以抵抗演藝圈誘惑，曾經長達6年時間都是靠喝酒、賭博、嗑藥度過低潮。

吸毒和涉及教唆打人 花１７年才走回人生正軌

方順吉目前在購物台擔任主持人。（圖／中時資料照）

不只吸毒被抓，還捲入藝人包小柏遭毆事件，曾被懷疑他帶嫌犯進攝影棚教唆打人，負面新聞接連纏身下，方順吉的演藝事業和人生幾乎全毀，雖然勉強靠著演出本土劇維持人氣，但光環無法和當年相比，剛結婚時更因為沒錢養家，他四處借款欠債高達500多萬，人生幾乎快走不下去。

還好太太不離不棄，終於讓方順吉下定決心戒毒，斷絕與酒肉朋友往來，讓一切生活重回正常軌道，現在的他雖在購物台擔任主持人，但對演藝圈仍有嚮往，有機會還是努力接商演和通告，不久前上節目錄影時，他透露5月將發行新專輯外，更接下警方的代言合作，勸戒年輕人離毒越遠越好。

當他回想到17年前吸毒遭逮捕，他不禁感嘆：「回頭路走了17年，還不算太晚」，並不怕外界拿過往和現在的方順吉相比較，目前人生理念就是照顧好家庭。花了１７年才洗白的人生，是這位童星歌王最寫實的故事。

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(中時電子報)