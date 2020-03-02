民進黨團總召柯建銘今（2）日接受記者電訪表示，針對大陸籍人士納入健保的規定，不論是民眾或是黨團都有在反應，但立院跟政院都還沒有正式討論，也沒有確定的時間點。

近日因新冠肺炎疫情延燒，社會輿論也出現重新檢討健保制度的聲浪。民進黨立委林俊憲今日受訪時指出，不少人長期在海外工作生活，每年回台卻只要補繳少量健保費，就能享受高品質醫療，對國人不公平。

林俊憲說，像黃安這種在大陸賺錢的人，整天在網路上吹噓自己年收入幾千萬元，但依照健保規定被納入第6類，每個月只需要繳最低保費749元，根本不合理。這種人應該被歸在第7類，把保費從7百多元調到最高1萬2千元。

此外，目前我國規定，大陸配偶的前段婚姻所生未成年子女，若依探親名義來台並滿180天，可用眷屬身分投保。對此，柯建銘表示，未來處理可能的方向都還在思考，修法或修施行細則都是可能的選項。

過去曾擔任台大醫院醫師的民進黨立委邱泰源表示，目前疫情當前，防疫為第一優先，至於其他問題，之後可以再通盤研議討論。

(中時 )