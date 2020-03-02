由於日本新冠肺炎疫情延燒，是否要提升旅遊警示，成為台灣政府難題。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，日本疫情和台灣差不多，持續觀察中。沒想到此言一出，讓歸化台灣的日籍法律人士星友康大驚，這表示台灣很多該篩選的不篩選？太恐怖了吧！

對於要不要提升日本旅遊警示時，陳時中指出，日本疫情算是比較平穩，雙方往來比較密切，將加強邊境，日本返國者，請醫師特別加強，若有症狀就要去醫院採檢。團客部分，要加重領隊責任，把該團自主健康管理做確實，每天量體溫、戴口罩、手部清潔、環境衛生等。

陳時中更拿出一張圖表表示，過去一個月的各國確診案例數圖表指出， 為什麼有些單位（國家）升級，有些單位沒有升？統計圖表尾巴翹越快越高的會升級，表示出現內部無法控制的情形。陳時中強調，日本是很平穩的線，拉很長，依據人口數比例來看，跟台灣現況差不多，沒有特殊變化，持續觀察中。

不過，陳時中的回應，讓星友康驚的大問，「日本跟台灣差不多，表示台灣很多該篩選的不篩選？好恐怖喔。」底下也有網友留言表示，「不能得罪日本吧」，其餘得知消息的網友直言，「民進黨的雙標無極限」、「台灣不能得罪日本哥哥，如果連日本的觀光都抽掉，台灣觀光業可能更慘，實在是個難題」、「遇到日本就軟叭叭」。

星友康臉書。（圖片摘自星友康臉書）

日本疫情真的如陳時中所言和台灣差不多？就連一些親綠名嘴直言，大阪疫情絕對比想像中嚴重，不太可能只是帳面上的數字。如果大阪那麼輕微，為什麼台灣旅客去大阪回台就染病？也有日本人去大阪後回家鄉也確診，所以大阪的情形應該比想像中嚴重。

(中時電子報)