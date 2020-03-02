指揮官陳時中指出，3/5起口罩片數放寬！成人7天3片 兒童7天5片。(鄭郁蓁攝)

由於口罩產能提升，經濟部宣布，口罩購買片數放寬！成人7天3片 兒童7天5片，其他規則不變。指揮官陳時中也表示，由於非都市區口罩剩餘量多，未來將依照區域不同，改變分配量。

台灣口罩產能提升，從最早的日產100多萬片，到現在的日產700多萬片，今中央流行疫情指揮中心宣布，將於3月5日起實名制口罩每人將可多買一片，成人口罩將增加為每7天購買3片，兒童口罩也調整為每7天購買5片，提供民眾更完整的防護需求。

經濟部表示，由於大家在228三天連假的努力，讓口罩產能提升，一天產了660萬片，預計這禮拜平均產820萬。下周加入新機，再多100萬片，變成平均920萬片，因此放寬口罩購買數量。

指揮中心表示，口罩販賣的據點仍然是健保特約藥局與衛生所，成人口罩每日配送量將從400片提高到600片，兒童口罩則因大部分據點都有剩，因此仍維持200片供應量，未來也會視各地需求及銷售量來進行配送量的調整。

(中時電子報)