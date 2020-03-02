上周外資把台積電等權值股視為提款機，單是賣超台積就逾10萬張，今（3/2）持續大動作調節台積電、國泰金、兆豐金、富邦、遠東新及台塑等權值股，顯示外資短期看空大盤架構未變。

不過，國家隊與官股券商等法人也不甘示弱，上周以來持續逢低大撿便宜貨，買超已逾200億元，使台股在低檔看似無撐，實則只要歐美等國際股市大環境初步止跌，與新冠肺炎疫情稍獲趨緩，則大盤甩開非經濟因素影響的疫情干擾，回基本面行情仍審慎樂觀。

由於權值股表現弱勢，使台股開低之後，始終在盤下整理，唯跌幅明顯收歛，因盤一度大跌逾200點，年線也告失守，但終場守住年線外，也屹立在11100點之上，加權股價指數收報11170.46點，下挫121.71點，單日跌幅1.08%，成交1996.58億元。

周一的權值股，僅聯發科力守榮面，而中華電與台泥兩股也守住平盤，餘台積電、鴻海、股王大立光、第一金、國泰金、富邦金、兆豐金、中信金、統一、亞泥、遠東新、台玻、長榮、和碩、台灣大、台達電、台塑四寶、中鋼、南亞科、長榮航、華航、聯電、日月光投控、廣達、仁寶、友達及群創等，悉數下挫。

台股雖演出不佳，但新台幣兌美元卻大幅升值，今早市以來的匯市，開高登高，迄午盤竟大升2.38角，暫報30.092，顯示外資在台股賣超的資金，似多在場外觀望，伺機而動。此外，亞洲地區主要股市，包括日本、南韓、大陸深滬兩市、香港、新加坡、菲律賓與印度等地股市，周一都已止跌反彈，加以上周五美股盤後的道瓊等三大期指勁揚，且今早道瓊等期指開市後續揚，顯示美股短線止跌反彈可期。

由於日本、大陸、歐洲與美國FED（聯準會）等地央行，未來為刺激景氣，持續或大幅祭出金融寬鬆政策可期，且FED主席還對美經濟前景信心喊話，使投資人恐慌心態可望獲緩解，使台股後市伴隨國際股市逐漸止跌回穩契機，不必過分看淡。

(工商 )