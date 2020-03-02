新生代女星顏以娜在TVBS《女力報到－小資女上班記》中飾演不停說疊字的「亮亮」一角而被看見，戲外她努力精進自己，除了接受馴鷹協會的訓練，學會其中跳拳、近距離對飛等專業技巧，更能騎馬馴鷹相當帥氣。日前她為協會拍攝宣傳影片，不慎因姿勢錯誤遭栗翅鷹抓傷手臂，所幸無大礙，最後成功時也讓顏以娜開心說：「老鷹很給面子，真的滿開心的，也很有成就感！」

一開始因為對猛禽不熟悉而有些擔心的顏以娜，在協會會長陳建宏指導下，慢慢的學會跳拳、近距離對飛等，也能對老鷹放肉、餵餌、獎勵，她說：「多多相處就可以感受到，老鷹安靜沈穩的一面，我們只要保持著善意，還有不緊張、不恐懼，動物的感應很敏銳也很直覺，牠們都接收的到，也可以和平共處的。」會長則誇讚她相當勇敢。

顏以娜為馴鷹協會拍攝宣傳影片。（圖／郎子娛樂提供）

現在顏以娜只要有空，都會進行馴鷹與騎馬馴鷹的訓練，除了增進自己的技能外，她也期望未來能幫助推廣猛禽與環保相關活動。近期趕拍《女力》中的新單元「愛神出任務」，她笑說：「當然若未來有古裝或有需要馴鷹人或需騎馬的角色，也可以來找我演出唷。」

新生代女星顏以娜（圖／郎子娛樂提供）

更多 CTWANT 報導

顏以娜受訓時不慎遭栗翅鷹抓傷手臂，所幸無大礙。（圖／郎子娛樂提供）

藝人顏以娜（圖／郎子娛樂提供）

(中時電子報)