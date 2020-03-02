美國食品暨藥物管理局（FDA）前局長高特里布說，2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）至少已在美國2個州、可能多達4個州進入社區傳播，恐已漏掉數百或數千病例。

去年4月從川普政府離職的高特里布（Scott Gottlieb）表示，武漢肺炎的有效治療方式可能要等到今年9、10月，疫苗則需要更久。

美國昨天確認首宗疫情死亡病例，今天確認第二起，兩個死亡病例都在華盛頓州。

高特里布今天在哥倫比亞廣播公司（CBS）政論節目「面對全國」（Face the Nation）上說：「我們必須找出確診病例，才能開始讓病患隔離並接受治療，防止擴散。」

他還表示，找不出感染源的社區傳播已在華盛頓州、加州顯現，伊利諾州與俄勒岡州可能也是。高特里布另稱到本週結束前，美國會有一天篩檢1萬人的能量，若再把學術實驗室納入，篩檢能量還能更多。

「華盛頓郵報」報導，根據西雅圖的賀勤森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）權威生物學家貝德福（Trevor Bedford）昨晚推文表示，病毒樣本的基因分析顯示，武漢肺炎已悄悄在華盛頓州散布，過去6週可能已感染不少人。

貝德福分析2個病毒樣本的基因序列，一個樣本是1月中從中國回到史挪合米許郡（Snohomish County）的全美首例確診病例，另一個則是同郡裡近日確診的一名沒有旅遊史與接觸史的高中生，發現兩個樣本看來幾乎完全相同。

貝德福推文寫道「這是病毒過去6週已在華盛頓州悄悄散播的有力事證。我相信我們正面臨華盛頓州即將大爆發，只是很多人未被篩檢出來，因為先前篩檢標準太窄，只要求曾到過中國的人篩檢。」

華郵指出，武漢肺炎可能已散播至華盛頓州部分區域而人們可能只是以為得了感冒或流感，不曉得早已染上病毒。

(中央社)