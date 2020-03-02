新冠肺炎疫情持續升溫，美國也遭到波及，台灣時間2日最新進度指出，美國已有89起確診病例，美股上周也受到恐慌性賣壓拋售，創下金融危機以來最慘紀錄，對此，有經濟學家表示，消費者支出為美國經濟成長重要支住之一，若連國內消費意願也降低，衝擊恐怕比供應鏈受到打擊還嚴重。

陸美雙方在1月好不容易才達成第一階段貿易協議，並在2月14日正式生效，有望替這兩年來遭到嚴重打擊的美國製造業重新獲得訂單，然而，新冠肺炎疫情在1月下旬爆發，並迅速在亞洲地區擴散，2月中旬也延燒至義大利等歐洲國家。

這波疫情也導致大陸經濟活動受到嚴重打擊，大陸國家統計局上周六公布2 月份製造業 PMI 指數，從前值 50直墜至35.7，不僅遠低於市場預期的45，更創下2008 年 11 月爆發金融危機以來最糟糕紀錄，寫下歷史新低。

據《CNBC》報導，蘇格蘭皇家銀行集團投資銀行部門NatWest Markets美國首席經濟學家Michelle Girard表示，投資人目前都關注新冠肺炎衝擊影響，但實際上，消費者需求變化才更讓人擔憂。

Michelle Girard指出，近年來還沒有任何一件事情像新冠肺炎疫情一樣，造成企業大規模停止運作以及民眾自發性自我防疫，加上疫情有大規模傳染疑慮存在，將改變美國消費者行為。

Michelle Girard認為，消費者為了避免感染新冠肺炎，進而取消觀看電影、體育賽事等活動，但消費者支出這是美國經濟成長的重要支柱，一旦消費意願下降，將造成嚴重後果。

美國經濟諮商會公布最新數據顯示，2 月份消費者信心指數從103.4 升至130.7，低於市場預期的132。

(中時電子報)