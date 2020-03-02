SBL下半季將在7日於板橋體育館點燃戰火，九太科技隊首戰台灣銀行，曾有「九太戰神」之稱的國家隊射手楊玉明，跨海勉勵九太小學弟們，希望大家堅持努力，為球隊拚出冠軍，楊玉明也特別向支持他的球迷打招呼，號召大家支持台灣籃球運動。

楊玉明因為時差，無法收看每一場比賽，但他允諾，回台一定會到場支持九太，也希望支持他的球迷們繼續支持這支球隊。他表示：「SBL第1季時，九太球迷非常多，現在九太回來了，我的靈魂好像也找到歸屬，過去我打了很久的社會甲組九太隊，一直有很好的成績，即使後來不是在九太隊退休，但心中的『九太魂』永遠都在，現在的我就是忠實九太的球迷，這裡是我原本的家，有機會一定回去看看大家！」

九太科技董事長沈會承也非常歡迎楊玉明回到「母校」，「希望楊玉明有機會回到九太擔任客座教練，傳承球技及籃球智慧，九太未來將在暑假舉辦籃球營隊，也期待楊玉明能到場教球。」

楊玉明對於SBL元老九太科技，一直有很深情感，談起印象最深刻的事，楊玉明說：「效力過九太的球員都知道，沈董一直都很照顧球員，球場外也很注重球員的課業、品德，記得有次沈董請一位台大教授為球員上『情緒管理課程』，但那天我不知道就沒有去，沈董非常生氣，直接把我禁賽一場，那年我是球隊最重要的球員、球隊主力，但沈董認為，大家是一個團隊，帶頭的球員更要以身作則，那時候我就知道，沈董比起注重戰績，更注重球員個人品行上的培養。」

楊玉明退役後因緣際會之下來到美國西岸，在洛杉磯開啟自己人生事業的第二春，在當地指導華人小孩學習籃球，慢慢建立起口碑，多年的努力之後，現在擁有「3 Point Academy」籃球學院，擁有完善球場以及訓練設施，甚至有NBA等級的職業球員，會到楊玉明的球場租借訓練。這位九太大學長也表示，如果有機會非常願意照顧學弟們，有計劃到美國做移地訓練的話一定讓大家無後顧之憂，好好的訓練提升自己，然後在季賽期間有更好的表現。

(中時 )