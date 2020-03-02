屏東大學民生校區也有萊爾富超商進駐，減少防疫期間師生們外出的不便。（潘建志攝）

3月2日大學開學日，屏東大學在3個校區設置18個檢疫站，凡是進入校園前都必須量測體溫，為了減少新冠肺炎傳播風險，校方也公告即日起暫不開放民眾到校園內運動。屏東科技大學也規定上課時學生要依編排固定座位，並確實點名。

屏東大學校園廣袤，一直是許多屏東市民運動場所，如今禁止一般民眾進入，不少人都感到失望。屏大總務長陳永森表示，防疫期間，除洽公民眾外，校園暫時不開放民眾到校運動，希望做到滴水不漏，也請民眾諒解。

學校也配合中央疫情指揮中心防疫管制一級開設，校內定點設有檢疫站，從早上7點半到晚上10點對進校園人士量體溫，非量檢期間一律由大門進出，由警衛人員進行體溫測量。

防疫期間各科系也都採用紙本簽到，追蹤學生出席狀況；另外也設有檢疫宿舍，提供因類流感等症狀，必須進行採檢的學生入住。另外繼屏商校區之後，民生校區也有萊爾富超商進駐，減少防疫期間師生們外出的不便，開幕期間師生也打9折。

屏大目前有10名大陸學位生、338名大陸研修生均未返台，學校將以網路提供直播或預錄上課，讓學生們不因此影響學業。另外有3名大陸學生上學期期末考後就一直留在台灣，未受疫情影響。

屏科大也要求老師，授課前要到系所學程辦公室測量體溫，並做好麥克風消毒。學生上課要編排好固定座位，並於網路系統確實點名，也要拍照存檔以利後續追蹤所需；學生上課前也要量體溫並上網登錄資料。

(中時 )