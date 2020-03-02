校方於校門口主要通道設置紅外線感測儀。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

全校管制人車通道，全天候量測體溫。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

輔大總務長陳慧玲。(輔仁大學提供╱吳亮賢新北傳真)

新北市新莊區輔仁大學2日開學，為全面防堵疫情，校方管制人、車通道，縮減行人出入口，車輛只能從大門口進出，另外更出動紅外線感測儀及50支額溫槍，全天候量測體溫，若額溫37.5度或耳溫38度以上者，將禁止進入校園。

史上最長寒假結束，今日一早，大批學生戴著口罩湧入校園，輔大指出，為了控管進出師生體溫，原本9個行人專用進出口，目前只開放天橋、514側門、貴子路校門，另中正路校門維持人車進出，貴子路校門車輛只出不進。

輔大表示，每個進出口都設置管制點量測體溫，並配有50支額溫槍日夜備戰，周一到周五早上7時20分至下午5時30分，全天候量測，周六、日及夜間部時段，則在各班級前量測，只要額溫37.5度或耳溫38度以上，將禁止進入校園，應儘速就醫。

此外，目前在校門口也設有紅外線感測儀把關主要通道，加速測溫效率，並將於下周前新增至6台，輔大總務長陳慧玲表示，開學前一天行政同仁加班部署到晚上8點多，搭設帳棚放置酒精、手套、三角錐、動線海報等等，為了縮減排班人力，防疫規模還將繼續提升，紅外線感測儀未來也將增設到6台，方便同學快速進出校園。

輔大也進一步說明，若師生在校期間，額溫37.5度或耳溫38度以上，將立即送發燒處理站隔離照護，由於發燒處理站鄰近輔大醫院，也將立刻協助送醫。

對於校內防疫措施，校內同學也都相當配合，認為是必要方式，體育系一年級的蘇同學說，學校在出入口量體溫，是很明智、妥當的作法，「漫長的寒假已感到心慌，生活不太充實，開學看到同學很興奮」，日文系的陳同學則表示，寒假有點太長，已經習慣看到同學都戴口罩上學。

(中時 )