日前彰化縣政府水資處已派員前往，將池子內所有魚撈出，避免民眾觀感不佳。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

日前彰化縣政府水資處已派員前往，將池子內所有魚撈出，避免民眾觀感不佳。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

市長認為池子內的魚可能是之前啟動滯洪而順著水游進來，但工作人員在作撈魚作業時，有撈到觀賞用的鯉魚，研判應該是民眾所放養。（員林市公所提供／吳建輝彰化傳真）

「圓林園」為彰化縣內首座多功能防災公園，面積約1.3公頃，另有約0.3公頃生態景觀池，滯洪水量達3萬1490立方公尺，相當於12.5個標準游泳池，不僅解決水患，寬敞空間也是市內許多大型演出活動首選，因目前正值枯水期，讓生態池幾乎見底，池子內的魚幾乎露出半個身體，不斷掙扎，有民眾不捨在臉書「大員林生活圈」反映，希望有關單位能夠幫幫忙。

臉書貼文一出吸引民眾留言表達看法，有人認為滯洪池本來就不應該有魚，滯洪池是天災蓄水用的，不是魚池，但也有人覺得有水的地方就要有魚，引發正反兩派人馬超過百則留言，而員林市長游振雄聽聞後也親自前往視察，並提出自己的看法。

員林市長游振雄認為，裡面的魚可能是之前啟動滯洪而游進來的，但不管如何，站在景觀與城市美學的角度，認為池子還是要有水，不然現在整個池子乾巴巴的非常難看，有水的時候拍照能夠依著水池拍到清楚而美麗的倒影，相當好看，會再跟縣府反映，研議更好的解決方法。

水資處副處長吳文昇回應表示，當時縣府規劃設計圓林園時，包含植栽、造景、燈光及生態池，希望能夠營造一個比較浪漫的城市氛圍，而該生態池的水源是沒有利用工具抽取，純粹是地下水的位置，因為１至３月是枯水期，生態池的水位相對低，所以才會有魚在裡頭掙扎的情形，這部份為了避免民眾觀感不佳，已經先將魚撈起。

吳文昇說，當初規劃其實沒有養魚，池裡的魚可能是民眾逕自放養，目前將池子內所有魚撈起，一來減少民眾疑慮、二來也擔心是否有外來種，會對當地生態造成影響，那就目前生態池的設計，水位會隨著的地下水位起伏，因此是不適合養魚，呼籲民眾不要放養。

(中時 )