衛福部長陳時中今(2)日公布，國內出現第41例COVID-19(新冠肺炎)病例，為「案34」的女兒(20多歲)，近期無旅遊史，除自身有過敏體質外，無任何不適症狀。然而，這位第41例確診者，於2月15～26日間曾多次至病房陪伴她的母親（案34），並且協助盥洗，2月28日經衛生單位安排接觸者採檢及住院隔離，一採陰性，但二採呈現陽性，於今日確診。

指揮中心表示，因應本起群聚，已於2月28日至3月1日陸續完成醫院急診、案34確診前住院病房之清潔消毒，經再次採驗環境檢體結果均為陰性。另針對本起群聚，截至目前已掌握接觸者共289人，並採檢231人，其中5人確診、197人陰性、其餘檢驗中，將密切追蹤這些接觸者之健康情形。

指揮中心統計，國際間累計8,233例確診病例，分布65個國家/地區；病例數以韓國3,736例、義大利1577例、伊朗978例、日本鑽石公主號687例(含本國籍5例)及日本253例為多；病例中126例死亡，其中伊朗54例、義大利34例、韓國18例、鑽石公主號6例、日本6例、香港2例、法國2例、澳洲1例、菲律賓1例、泰國1例、美國1例。

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