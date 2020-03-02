國內醫用口罩徵用產能持續提升，經濟部次長王美花今(2)日宣布，3月5日(週四)起將實名制口罩每人「可多購買一片」，成人口罩購買量增加為7天3片，兒童購買口罩購買量增加為7天5片。

至於全國各據點(含健保特約藥局及衛生所)的提供量，王美花說，成人口罩每日每一據點提供量由400片增加為600片，兒童口罩則因絕大部分據點均有剩餘，維持每日每一據點提供量為200片，仍限13歲以下兒童健保卡購買，其餘成人口罩和兒童口罩的購買原則和價格亦不改變。

王美花說，本週預估口罩產能將達到每日平均820萬片，下週達到920萬片。本週四（5日）調整後，全國實名制口罩總供應量將由原本每日約390萬片提高至每日約520萬片，其餘產能提供醫療、防疫、產業等需求。

醫療院所方面，指揮中心表示，除維持原本的醫療配送量之外，已於近日陸續撥補全國各醫院外科手術口罩庫存至30天安全準備量、N95口罩及防護衣至25天安全準備量。針對住院陪病者、洗腎、化放療病患等頻繁就醫需求的配送量，也已由每日13萬片加倍至26萬片，醫院收到後，最快明天可開始提供上述陪病者和病患使用。

指揮中心也說，再次感謝中華郵政公司、全國健保特約藥局、各縣市衛生所、中華民國藥師公會全國聯合會、中華民國藥劑生公會全國聯合會等單位對於實名制口罩實施的配合與協助。

(工商 )