群電（6412）公佈2019年財報，營收為344.15億元，年增10.0%，稅後淨利為17.20億元，年增67%，EPS則為4.51元，群電董事會今日亦決議每股配發現金股息3.2元，股息配發率連續7年維持在7成以上，以今日收盤價計算，現金殖利率約5.4%。

群電總經理曾國華表示，群電積極衝刺高值產品市占，2019年Type-C筆電電源營收大幅成長6成，大瓦特數筆電及伺服器電源營收年增率亦超越二成以上，受惠於產品組合優化及成本控管得宜，營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率、股東權益報酬率等7項重要財務指標均創下歷史新高，全年獲利亦重回雙位數年增。

針對COVID19肺炎影響，曾國華則表示，公司在武漢並無生產基地，目前三大廠區吳江廠、東莞廠及重慶廠均已順利復工，惟二月份整體產業復工率不高，物流交通也相對困難，影響客戶拉貨進度，預期肺炎對二月營收的影響最大，隨著中國疫情逐步獲得控制，群電三月份復工率有機會提升到6至8成，後續將發揮靈活彈性的特長、加強生產資源的調度與整合，預期三月份以後的出貨狀況有機會較二月有顯著提升。

展望2020，曾國華強調，雖然新冠肺炎增加了第一季營運的不確定性，但公司在自動化技術及高價值產品的布局不會停歇，目前也還未放棄全年的營運目標，同時群電已啟動中長期的產能擴充及轉移計劃，預計吳江廠及泰國的新產能將於第二季開始陸續展開，期許公司在新產能及多項高附加價值產品的挹注下，今年營收及獲利可望再創高峰。

(工商 )