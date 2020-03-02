公路總局第二區養護工程處台中工務段為了拆除大里橋舊橋墩，近日更改大里溪的水路，卻讓大里溪橋下的河段因斷水出現大批魚屍，天氣炎熱飄出臭味，嚴重破壞生態，市府環保局獲報後，今確認是因為水體基流量不足，導致魚群缺氧死亡，趕緊要求相關單位將水道打開，並派人清除魚屍並消毒。

第三河川局管理課長曾財益表示，因施工人員改水道施工，從昨天開始，下游河床開始出現大量吳郭魚、鯰魚的魚屍，還有大量魚群擱淺奄奄一息，更有魚群萬頭鑽動浮出水面呼吸，今天已通知施工單位緊急處理，並派人到場協助清理魚屍。

台中市府環保局稽查大隊長羅文龍表示，大里橋下確實出現大量魚屍，經採水檢測發現酸鹼值正常，快篩也未發現氰化物及重金屬反應，不過水中溶氧量偏低，研判因水體基流量不足致魚群缺氧死亡。

公路總局台中工務段段長郭純鑑表示，為了在汛期來臨前打除大里橋舊橋墩，並修復右岸破損的護岸，上月28日開始動工更改水道方便施工，卻因斷水的下游河床比上游高，造成魚群和水流無法順流而下，因水位過低造成魚群暴斃，今天已經派人處理，避免工程影響河川生態。

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(中時電子報)