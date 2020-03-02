高雄市長韓國瑜遭發起罷免，台中市長盧秀燕日前也被「公民除銹工程」社團發起罷免連署。發起罷免的理由包括「空氣沒換新」、「售賣社宅用地」及「逢龍必反」。對此，有網友直言，盧有爛到需要罷免嗎？他說罷免盧秀燕沒正當性，還會影響人們對罷韓的看法。

「公民除銹工程」日前發起首場罷免盧秀燕的連署提議，發起罷免的理由包括「空氣沒換新」、「售賣社宅用地」及「逢龍必反」。韓國瑜也正面臨罷免危機，公民團體發起罷韓行動，連署人數衝破50萬。

網友sim2347在PTT發文指出，罷免盧秀燕，沒正當性就算了，還會影響人們對罷韓的看法，他質疑，罷韓是因為他怠惰欺騙市民，還是只是政治操作？他也認為，盧做的好不好見人見智，但她有做什麼爛到需要罷免嗎？他認為，若只是覺得做不好就找一堆怪理由搞罷免，根本是浪廢社會資源吧。

網友則回應表示「就是罷爽的啊！高雄都不一定成功」、「新北市要不要也發起罷免連署？」、「可笑！台中人只剩誰當市長這件事嗎？」、「樂見連新北宜蘭台東彰化都一起來罷喔」、「罷盧這件事不知從何而來，但非藍營的人會支持罷盧的人，應該也不多」、「看了一些罷盧理由有夠牽拖」。

(中時電子報)