成大學生檢疫過關會蓋章放行。（程炳璋攝）

成大開學首日，各系所自行設檢疫站量測體溫。（程炳璋攝）

南台灣大學2日陸續開學，因應新冠肺炎防疫，成功大學開學首日各系所防疫不同調，有的系所大樓管制嚴謹，有的鬆散。校方解釋以系所而不以建築大樓為單位進行防疫。台南大學封閉校門只剩前後出入口，師生入校一律量測體溫。

成功大學開學第1天，2萬多名師生2日湧入校園，考驗校方防疫工作，成大醫學院基礎大樓設立管制站，師生進入都需刷卡、量測體溫與噴灑消毒酒精，通過檢疫者還需在手部蓋章「量測正常」，才能憑章進出校園一天。

成大每個系所資源不同，管制方式嚴謹不一，土木系研究實驗室的卓群大樓，2日上午就因為防疫物資尚未到位，大樓未設檢疫關卡，師生可一路進入教室中。

成大秘書室表示，額溫槍、消毒酒精等防疫物資2日下午陸續送達，配送到各系所。

成大秘書室表示，全校目前有4位韓籍學生還在居家檢疫期間。因為轉機到疫區而需自主健康管理的師生有31位，35人都被安排在居家檢疫專用宿舍內，校方會以數位課程讓檢疫學生上網看直播，老師也會把教材寄給學生，確保學生上課權益。

台南大學2日實施校園單一出入口制度，府城校區前、後門設檢疫站，榮譽校區前門檢疫，師生依序順利完成量測體溫。

(中時 )