面對2020年新冠肺炎疫情衝擊，勞動力發展署中彰投分署長林淑媛表示，為聚焦產業發展及人才需求，該分署2020年將朝向以「職業訓練量能提升」、「徵才活動突破創新」、「深入校園資源連結」、「攜手社政主動出擊」，及「協助銀髮人才」，作為推動為主軸，以期幫助求職者找到適性工作，企業也找到好人才。

其中，職訓量能提升方面，以「訓練與時俱進 培育關鍵人才」為題，將搭配我國重點產業政策，包含智慧機械、資通訊、物聯網、電動車、智慧綠能及生技醫療等六大產業，開設10多項新興職類課程。

另配合投資青年就業方案，連結學校教育、企業實習辦理青年專班、產學訓、雙軌及青年就業旗艦等多項合作，或工作崗位訓練計畫，提升青年就業技能，預計較2019年提升10％的青年培訓容量。

至於每年都會舉辦的徵才活動方面，林淑媛強調，「特定主題徵才 獵得焦點人物」，2020年除一般徵才活動外，將於畢業季辦理社會新鮮人徵才，各就業中心亦將針對轄區多數族群，如中高齡、二度就業婦女，篩選適合的工作機會，設計專屬徵才活動，並因應疫情調整辦理方式，透過客製化聚焦，以期增加特定對象及廠商參與意願，進而提升適才適所的媒合率。

第三項著重資源連結，深入校園主打「推動校園職涯套餐 建構青年資源地圖」，針對學校端，將合作推廣多元化職涯套餐方案，包括提供學生職涯諮詢、職業適性測驗、職涯團體工作坊，及職場模擬體驗營等活動，讓職涯觀念扎根校園。

針對學生端，則盤點各項政府資源，推出「青年資源地圖」，讓青年找資源更便利，也將邀請各大專校院學生會或社團幹部，參與中彰投區大專青年聯誼會，擔任分署與學校間另類互動橋梁。

另為強化社會安全網，促進弱勢者就業，特別推出「勞政社政攜手 落實就業安全」，將主動連結轄區社會局處13個家庭（社會）福利服務中心，提供加點（新增駐點服務）、加量（擴大服務人次）及加項（增辦就業準備活動）的服務方案，以開發潛在勞動力，促進弱勢者就業。

此外，為因應台灣高齡化社會來臨，及中高齡者及高齡者就業促進法實施，該分署特別推動「邁向銀齡潮流 精進服務內涵」，將搭配企業輔導團倡議宣導及進場輔導；也將蒐集國內外銀髮就業經驗，以發掘轄內中高齡及高齡者就業可行的新場域及新模式，為分署2021年籌設中部首個區域型「銀髮人才資源中心」作準備。

(工商 )